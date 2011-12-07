Прокуратура Татарстана устроила проверку после видео с труженицей тыла, живущей в ветхом доме

В социальных сетях появилось видео о 93-летней одинокой пенсионерке, живущей в ветхом доме. По данному вопросу началась проверка прокуратуры РТ, сообщает «БИЗНЕС Online».

Как оказалось, женщина, живущая в селе Тумутук Азнакаевского района, является труженицей тыла. Автор ролика рассказал, что с января 2019-го он приносил ей еду, поскольку детей у нее нет. По документам, с 2001 года за пенсионеркой был закреплен социальный работник, который бы посещал и осуществлял за ней уход на дому.

По словам старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева, женщина живет в доме, не подлежащем ремонту. Разрешение на подключение отопления газовая служба не дает, поскольку квадратура жилплощади не соответствует установленным нормам. Труженице тыла уже предлагали переехать в азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов, но она отказывалась, так как не хочет покидать дом, в котором прожила много лет.

Сейчас для пенсионерки организовали внешние и внутренние ремонтные работы в доме и подключили электричество.