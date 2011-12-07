В России ЕГЭ перенесли на неопределённый срок

В России перенесли сроки сдачи ЕГЭ с 8 июня на неопределенный срок, сообщил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.

Решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и рекомендациями минздрава. Новые даты проведения ЕГЭ утвердят позже.

Также замминистра сообщил, что выпускники 11 классов, которые не планируют поступать в вузы, получат аттестаты с отметками по итогам года.

Выпускники 9 классов не будут сдавать ОГЭ по русскому языку и математике. Им также выставят оценки по итогам учебного года.