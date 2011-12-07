В Казани на БКК завершили укладку трамвайных путей, ведется обустройство трамвайных остановок, сообщили в пресс-службе миндортранса РТ.

«На трамвайном проезде путепровода смонтировали опоры контактной сети трамвая. Близится к завершению строительство путепровода и надземного пешеходного перехода», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, на левом и правом пролетах путепровода над Фермерским шоссе были установлены перила и барьеры, водоотводные лотки, фонарные столбы на тротуарах. На основных проезжих частях рабочие уложили асфальт.

На надземных пешеходных переходах начался монтаж лифта для инвалидов и путей катания наклонных подъемников на лестницах.

На участке поворота от Фермерского шоссе на ул. Тульскую прокладывается дорожное полотно.