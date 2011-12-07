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Кондратьев: По технологии «Мобильный избиратель» пожелали проголосовать более 400 татарстанцев

Подать заявление на голосование можно до 8 сентября.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев заявил, что по технологии «Мобильный избиратель» пожелали голосовать более 400 татарстанцев.

Председатель Центризбиркома РТ отметил, что основная часть заявлений была подана через федеральный портал госуслуг, где за данный период набралось 304 обращения, следующие 110 татарстанцев обратились в МФЦ, и еще четверо – через территориальные избиркомы.

Он добавил, что «Мобильный избиратель» предусматривает возможность голосования во всех избирательных кампаниях, при условии нахождения в пределах своего округа. А при выезде из него можно проголосовать только за Президента Татарстана. Воспользоваться данной технологией в период выборов можно только один раз.

К приему таких заявлений участковые избиркомы подключатся со 2 сентября, а подать их можно до 8 сентября в МФЦ или через портал госуслуг. 

КВ
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