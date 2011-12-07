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Общественные пространства Республики Татарстан признаны лучшими проектами России

Такую высокую оценку специалистов по ландшафту получили парк «Чебурашка» в Елабуге, историко-культурный парк «Святой ключ» в Билярске, площадь «Азатлык» в Набережных Челнах и лесопарк «Дубрава» в Казани.

Сразу четыре общественных пространства Татарстана вошли в 30 лучших проектов этого направления дизайна в городской архитектуре.

Результаты выбора международного жюри опубликованы в профессиональном журнале «Проект Россия» — ведущего издания по архитектуре, градостроительству, строительным технологиям и дизайну в России, сообщает пресс-служба Программы развития общественных пространств Татарстана.

Такую высокую оценку специалистов по ландшафту получили парк «Чебурашка» в Елабуге, историко-культурный парк «Святой ключ» в Билярске, площадь «Азатлык» в Набережных Челнах и лесопарк «Дубрава» в Казани.

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