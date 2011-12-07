Нужны ли взрослым людям прививки?

- Дмитрий Владимирович, согласно Национальному календарю прививок РФ до полутора лет наши дети получают до 20 различных вакцин. Специалистов не смущает их количество?- Необходимо отметить, что в Национальный календарь РФ входит вакцинация против 12 инфекционных заболеваний, соответственно, это 12 вакцин. Это обязательные прививки. По желанию граждан можно сделать дополнительные прививки, но уже на платной основе. В зарубежных странах календарь включает прививки против 14 или 16 инфекций, так что бояться количества прививок - это просто смешно.- Почему на Западе прививки делятся на детские, взрослые и даже для пожилых людей, а у нас нет?- Эта дифференциация условная. Российский календарь также можно условно разделить на три части: детский возраст до полутора лет, когда ребенок получает защиту от большинства инфекций, последующий период, когда проводится ревакцинация для поддержания защиты от инфекций, и, наконец, взрослый период, когда делаются только определенные прививки. На время детского возраста приходится самое большое количество прививок, потом подростки получают от 2 до 4 прививок, взрослые - от 2 до 3 прививок.- Нужны ли в принципе они взрослому человеку?- Да, взрослые также болеют инфекционными заболеваниями. Здесь наиболее эффективным методом является вакцинация, например, от такого страшного заболевания, как столбняк. Оно вызывается при попадании возбудителя через различные раны на коже, к примеру, если человек получил травму на даче и не был ранее привит. Это тяжелое заболевание, при котором поражается дыхательная мускулатура, человек перестает дышать, наступает смерть. Необходимо отметить, что вакцинация против столбняка и дифтерии проводится на протяжении всей жизни каждые 10 лет.- Существуют ли у нас обязательные прививки для взрослых и пожилых людей?- Согласно Национальному календарю это прививки от кори, дифтерии, столбняка, гриппа, краснухи.- Правда, что прививки для людей 18+ и 65+ отличаются?- По наименованию вакцин нет отличий.- А взрослые тоже отказываются от вакцинации?- К сожалению, среди взрослых также встречаются отказы. Правда, в меньшем количестве, чем у детей, прививать которых отказываются родители.- На Западе есть обязательный набор прививок путешественников. А где их можно сделать у нас?- Рекомендуемые прививки при поездке в зарубежные страны существуют и у нас в России. Обычно информацию о прививках для той или иной страны можно получить или в туристических агентствах, которым такая информация предоставляется, или в посольствах зарубежных странах.Сделать прививки выезжающим за рубеж можно или в поликлинике по месту жительства, если это прививки Национального календаря, или в специализированных центрах. У нас такой центр создан на базе Республиканской клинической инфекционной больницы, куда могут обратиться все жители республики.- Вам известно, что в детских поликлиниках педиатры просят родителей делать платные импортные вакцины, утверждая, что они менее токсичны, чем отечественные?- Все отечественные вакцины в рамках Национального календаря имеют высокий профиль безопасности и многолетний опыт использования. На сегодняшний момент нет подтвержденных данных, что отечественные вакцины хуже зарубежных.- Сможем ли мы переломить ситуацию с отказом родителей от прививок? Как их убедить?- С помощью разъяснительных работ, информирования о последствиях отказа от вакцинации. И, возможно, проведения каких-либо информационных кампаний по вопросам вакцинации.- Обязаны ли детские сады и школы принимать детей, у которых нет прививок?- К сожалению, дети с отсутствием прививок могут посещать детский сад. Но при возникновении угрозы массового распространения инфекции для них может быть временное ограничение посещения садика.- Недавно в Москве были закрыты две школы на карантин по кори. Осенью в Челнах наблюдалась вспышка этой инфекции. Каков процент привитых от кори детей? И что бы вы сказали родителям, которые отказываются делать детям вакцинацию?- Острое течение кори может привести к летальному исходу у ребенка, поэтому ее относят к группе опасных заболеваний. При поражении вирусом головного мозга возможно развитие энцефалита, вторичной пневмонии. У детей раннего возраста могут возникнуть воспаления гортани и бронхов. Иногда это может привести к развитию ложного крупа, угрожающего острой задержкой дыхания.У взрослых корь может способствовать развитию менингитов и полиневритов. Редкое, но довольно опасное осложнение - коревой энцефалит. Корь лечат амбулаторно, госпитализируют больных с тяжелым осложненным течением либо по эпидемиологическим показаниям. Увы, даже в очагах кори родители отказываются вакцинировать своих детей. Я считаю, что это крайне неразумное решение. Иначе как можно расценить такое поведение? Разве можно отказываться, когда реально видна неблагополучная эпидемическая обстановка, например, когда твой сосед лежит с корью в больнице? Принимать безответственное решение не вакцинировать ребенка по принципу «авось пронесет» просто недопустимо!