Татарстанских школьников приглашают принять участие в акциях «Кинолето» и «Галерея литературных героев», организованных в рамках проекта «Культура для школьников», сообщает пресс-служба минкультуры РФ.

«Акции сочетают образовательный и развлекательный компоненты. Приняв в них участие, дети получат базовые знания о деятелях кино, истории российского кинематографа, а также научатся анализировать просмотренный материал и делиться впечатлениями о нем», — рассказала замглавы ведомства Ольга Ярилова.

В рамках акций будут проходить еженедельные кинопросмотры и обсуждения кинокартин. Российские деятели искусства, культуры и спорта записали для детей видообращения со своими впечатлениями о фильмах, вошедших в золотой фонд России.

Программа составлена с учетом возраста и интересов детей и включает в себя 24 фильма, таких как «Тот самый Мюнхгаузен», «Чучело», «Королевство кривых зеркал», а также современные картины — «Движение вверх» и «Легенда № 17».

Подробнее о программе можно узнать на сайте https://roskultproekt.ru/.