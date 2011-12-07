Шахматист из Казани набрал 4,5 очка после 8-ми туров чемпионата России по шахматам

Казанский шахматист Владислав Артемьев по итогам 8-ми туров 73-го чемпионата России по шахматам среди мужчин набрал 4,5 очка. Он пока четвертый на Суперфинале, сообщает ИА «Татар-информ».

Лидирующие позиции в Суперфинале у Яна Непомнящего (6 очков), Сергея Карякина и Максима Чигаева, которые занимают первое, второе и третье места соответственно.

В девятом туре Артемьев сыграет с Петром Свиридовым, у которого 3,5 очка.

В 70-м чемпионате России по шахматам среди женщин именитая татарстанская шахматистка Алиса Галлямова по итогам 8-ми туров пока находится на восьмой позиции.