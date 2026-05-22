Татарстанцев ждет сокращенная рабочая неделя из-за Курбан-байрама

Согласно производственному календарю Минтруда РТ, грядущая рабочая неделя в республике будет укороченной. Причина — празднование Курбан-байрама, которое выпадает на среду, 27 мая. В связи с этим рабочий день во вторник, 26 мая, сократят на один час.

В дни праздника в Татарстане будет действовать 60 официальных площадок для жертвоприношения в 23 районах. Обряд продлится три дня. В мечетях республики пройдут праздничные намазы. В Казани чтение Корана начнется с 02:15, а гает-намаз — в 03:45.

Нисаб для жертвоприношения в этом году установлен в размере 100 тысяч рублей. Это не сумма пожертвования, а показатель достатка: если после покрытия расходов и долгов у человека остаются такие средства, он может совершить курбан. Основная задача властей — не допустить завоза заболеваний животных.