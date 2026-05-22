ИИ ежедневно выявляет около 600 патологий сердца в Татарстане

22 мая 2026  12:16

Проект Минздрава РТ «Единый кардиолог Республики Татарстан» признан одним из передовых на федеральном совещании по внедрению искусственного интеллекта в здравоохранении. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства, ежедневно благодаря ИИ выявляется порядка 600 патологий.

Система объединяет данные диагностического оборудования по всей республике — от крупных клиник до отдаленных ФАПов. К ней подключены более 2500 аппаратов ЭКГ. За сутки ИИ обрабатывает около 10 000 исследований. Сформирована база из более чем 12 миллионов кардиограмм — крупнейшая в стране.

Татарстанская разработка уже применяется в пилотном режиме в Кировской и Тамбовской областях. Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев отметил, что ИИ помогает выявлять риски на ранней стадии, оптимизировать маршрутизацию пациентов и в конечном счете сохранять жизни.

