Житель Нижнекамска потерял 2,7 млн рублей, поверив лжеинвестору

news_top_970_100
Республика
22 мая 2026  11:10

32-летний житель Нижнекамска стал жертвой мошеннической схемы, связанной с инвестициями в криптовалюту, лишившись 2,75 млн рублей. По факту возбуждено уголовное дело.

В 2025 году потерпевший познакомился в соцсетях с «успешным инвестором», который убедил его вложиться в крипторынок. После нескольких удачных операций, проведенных под руководством злоумышленника, мужчина взял кредит на 2,5 млн рублей и оформил займ на супругу — еще 190 тыс. рублей. Добавив собственные сбережения (34,5 тыс. рублей), он перевел все деньги через посредников и курьера.

Обман вскрылся лишь после того, как потерпевший обратился за советом к знакомому. Ведется розыск подозреваемого.

news_right_column_240_400
Новости
Римма Арсланова: «Учитель - это мое призвание!»
Житель Нижнекамска потерял 2,7 млн рублей, поверив лжеинвестору
Татарстанцев ждет сокращенная рабочая неделя из-за Курбан-байрама
РЖД запустят новый туристический поезд «Три столицы» через Казань
«Правительство готово выступать смело»: как прошел криптофорум в Казани
Казань - третья в России по популярности у туристов
Казань - третья в России по популярности у туристов
Менделеевск запустит «Цепную реакцию»
Татарстан стал первопроходцем в деле соцподдержки семей
Татарстан стал первопроходцем в деле соцподдержки семей