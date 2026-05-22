Житель Нижнекамска потерял 2,7 млн рублей, поверив лжеинвестору

32-летний житель Нижнекамска стал жертвой мошеннической схемы, связанной с инвестициями в криптовалюту, лишившись 2,75 млн рублей. По факту возбуждено уголовное дело.

В 2025 году потерпевший познакомился в соцсетях с «успешным инвестором», который убедил его вложиться в крипторынок. После нескольких удачных операций, проведенных под руководством злоумышленника, мужчина взял кредит на 2,5 млн рублей и оформил займ на супругу — еще 190 тыс. рублей. Добавив собственные сбережения (34,5 тыс. рублей), он перевел все деньги через посредников и курьера.

Обман вскрылся лишь после того, как потерпевший обратился за советом к знакомому. Ведется розыск подозреваемого.