Минниханов одобрил концепцию реконструкцию ТЦ «Кольцо» в Казани

Рустаму Минниханову представили концепцию реконструкции казанского торгового центра «Кольцо», сообщает пресс-служба президента РТ.

«Рустам Минниханов в целом одобрил концепцию, в то же время, учитывая какой высокий интерес объект вызывает у жителей столицы, поручил представить ему окончательную полную презентацию прежде чем приступить к работам», — уточняется в сообщении.

Напомним, в октябре прошлого года был проведен конкурс по разработке концепции реконструкции ТЦ в центре Казани. Победителем конкурса стала команда молодых архитекторов из Москвы, которые доработали проект с учетом замечаний.

Предполагается, что на крыше реконструированного ТЦ появятся зоны отдыха и кафе, также за счет подземной парковки расширят количество парковочных мест. Снаружи объект будет накрыт современной цветосветовой сеткой с градиентным стилизованным орнаментом элементов.