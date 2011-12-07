В Татарстане выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«4 случая — завозные, 24 — контактные. 1 человек госпитализирован, 27 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

17 заболевшим — от 30 до 50 лет, шестерым — от 50 до 60 лет, двоим — от 18 до 30 лет, двоим — от 60 до 70 лет, одному — от 70 до 80 лет.

Больше всего случаев заражения (24 случая) — в Казани, по одному случаю — в Альметьевском, Зеленодольском, Нурлатском и Тюлячинском районах.

Всего в Татарстане зарегистрировано 6046 случаев заражения COVID-19. За весь период выздоровели 4862 человека (+29 за сутки).

В России количество заболевших коронавирусом увеличилось до 917 884 человек (+5 061), из них выздоровели — 729 411 человек (+6 447), скончались — 15 617 человек (+119).