Госдума предложила разрешить внукам проживать у бабушек и дедушек

Что сейчас?

Как рассказала юрист Елена Федотова, в данный момент нахождение детей у родственников приравнивается к жизни у чужих людей.

Согласно п. 1 ст. 67 СК РФ бабушки и дедушки имеют право на общение с детьми. А также право потребовать у родителя, отказывающего в таком общении, не препятствовать их взаимоотношениям. В случае когда родитель продолжает стоять на своем - право на обращение в орган опеки и суд (п. 2, п. 3 ст. 67 СК РФ).

Дети могут проживать у бабушек и дедушек. Однако представители органов опеки уполномочены в любой момент изъять у них ребенка. А также лишить родительских прав родителей за то, что те не участвуют в воспитании своих детей. В связи с этим бабушкам, дедушкам и другим членам семьи приходится оформлять специальные нотариальные доверенности на право проживать с детьми и представлять их интересы в отношениях с третьими лицами - образовательными или медицинскими организациями. То, что бабушка получила возможность побыть с ребенком, вовсе не означает, что она может принимать за малыша какие-то решения.

Что будет?

Жизнь бабушек и дедушек, активно участвующих в жизни внуков, хотят значительно облегчить. Бабушкам и дедушкам не придется получать доверенность, чтобы отвезти детей на отдых, как это делается сейчас. Также не нужно будет оформлять опекунство в случаях, когда ребенок временно проживает с бабушкой и дедушкой. Детям с позволения родителей будет разрешено оставаться с бабушкой, дедушкой или другим ближайшим родственником. Исключения составят случаи, когда ребенок объявлен в розыск либо в отношении него совершено преступление.

Закон затронет судьбу детей, ставших сиротами. До сих пор ребенка, чьи родители погибли, изымали из семьи и помещали в специальное учреждение до момента определения опекуна. Будущий закон позволит ребенку, лишившемуся близких, оставаться в кругу семьи до того момента, пока органы опеки не сделают свою работу.

Мнение специалиста

Психолог Элла Утикеева:

- В России многим родителям приходится большую часть своего времени проводить на работе. Поэтому воспитание детей ложится на плечи бабушек и дедушек. Нередко дети проводят с ними даже больше времени, чем с мамой и папой. Тому, что отношения бабушек, дедушек с внуками обретут официальный статус, можно только радоваться.

Детские дома - это очень страшно! Ребенок, оставшийся без мамы и папы, находится в чудовищном стрессе. Последствия утраты могут пагубно сказаться на всей дальнейшей жизни малыша. Закон, позволяющий вырвать детей из среды абсолютного равнодушия, станет своеобразным и долгожданным шагом к человечности.