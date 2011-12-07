Почему детская площадка в Дербышках понравилась не всем родителям?

В конце августа, в преддверии Дня города и республики, окончательно завершились работы по реновации и большого парка, привольно раскинувшегося возле этого ДК. Широкие удобные аллеи, зеленые насаждения, раритетные скульптурные композиции, передающие дух советской эпохи конца 60-х годов. «Казанские ведомости» посвятили этим двум объектам отдыха дербышкинцев свои подробные публикации.

Но есть в этом замечательном парке одно место, которым остались недовольны мамы и бабушки малышей. Это детская площадка.

Вот что рассказала нам инициатор обращения с жалобой в администрацию Советского района Казани, жительница поселка Дербышки Татьяна Столярова:

— Сам парк Дворца культуры очень хорошо привели в порядок, взрослым и гулять удобно, и есть где посидеть, отдохнуть… Вначале и мы, бабушки, гуляющие здесь с внуками, тоже было обрадовались: будет теперь для нашей малышни новая удобная детская площадка. А пришли, посмотрели — и ахнули. Это какая-то зона для занятий экстремальными видами спорта, а не площадка для детей! Да, впрочем, посмотрите сами. Зачем вот сюда навалили груду огромных серых камней в форме пирамид с очень острыми краями? Залезет на нее ребенок, а съезжая, как обычно любят делать дети, порежется об эти острые углы… А посмотрите на эти бревна разной длины, торчащие из земли. Видимо, предполагалось, что по ним будут скакать дети-экстремалы от 3 до 5 лет?

Детских качелей тоже нет. Например, можно же было установить обычные традиционные качельки, изображающие фигурки лошадок или других животных. Горки сложно назвать горками — это какие-то катакомбы! Проволокой все опутано, как не знаю где… Может быть, для взрослых ребят, для подростков они и подойдут. А для маленьких детишек нужны обычные удобные горки.

Скажите, какой атрибут детских игр непременно присутствует на всех детских площадках без исключения? Правильно — любимейшая детворой обычная песочница. Где она на нашей площадке? Нету! Мы уж не говорим, какой песок сюда, на детскую территорию, привезли: грязный, серый…

Если честно, вот какое ощущение возникает, когда мы сюда приходим с детьми: сделали абы как и ушли, хоть трава не расти! Напридумывали всякую неполезную ерунду в качестве эксперимента… Но нам такие эксперименты, опасные для здоровья детей и внуков, не нужны! Поэтому и просим: сделайте обычную нормальную детскую площадку! А так пока нам, местным мамам и бабушкам, приходится гулять в соседнем парке «Комсомольское», где все это есть. А почему же у нас нет? Ходить туда постоянно нам далековато.

Комментарий Дирекции парков и скверов г. Казани:

— Все оборудование, установленное в парке у ДК им. Саид-Галиева, является сертифицированным, прошедшим необходимое лицензирование, установлено в рамках существующего проекта реконструкции данного общественного пространства. В дирекцию приходят обращения по поводу установки дополнительных малых архитектурных форм, ориентированных на детей младшего возраста, в том числе качелей для трехлетних. На сегодня финансирование, которое было определено в рамках реконструкции, исчерпано. Однако мы взяли этот вопрос в работу и надеемся, что в следующем году добавим малые архитектурные формы (МАФ). Сейчас мы уже проводим согласование с архитекторами о тех МАФ, которые возможно установить в парке. Работа по этому направлению ведется.