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В Набережных Челнах врач выбила смартфон из рук пациента

Челнинец пытался снять врача на камеру.

В социальных сетях появился ролик, на котором житель автограда ведет съемку в поликлинике № 4. Он объяснил, что пришел в медучреждение на прием к врачу-неврологу. Зайдя в кабинет, он увидел женщину, которая находилась без больничного халата и без маски. На ее столе стояла кружка чая. По его словам, она начала разговаривать с ним в приказном тоне. 

«Она выбила у меня телефон из рук, когда я начал ее снимать», — написал челнинец.

Как сообщают «Челнинские известия», в поликлинике заявили, что врач уже написала объяснительную. У нее был послеобеденный перерыв, и она должна была идти на медосмотр, а пациент пришел и начал снимать ее на камеру. Ему не понравилось, что ему будут закрывать больничный лист.

КВ
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