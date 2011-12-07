Заявившая о том, что бабушку заставили купить перчатки, отказалась от слов

В Нурлате пенсионерке отказывались продавать лекарства в аптеке, пока она не купила перчатки. Об этом рассказала в соцсетях внучка пенсионерки.

«Вчера моей бабушке пришлось купить в аптеке перчатки по цене двух буханок хлеба — на этом настояла провизор, отказавшись продавать ей лекарства. Хотя бабуля была в х/б перчатках», — написала женщина.

Позже на публикацию женщины ответила прокуратура РТ. Тогда, пользователь выложила пост-опровержение, объяснив, что неправильно поняла свою бабушку.

«Данная ранее публикация в Instagram является преждевременной, так как я неправильно поняла свою бабушку о том, что ей не навязывали покупку перчаток, а предложили, так как хлопчатобумажные перчатки были в сумочке. В результате я преждевременно сделала выводы и на эмоциях выложила историю в „Инстаграм“», — сказала пользователь.

Прокуратура провела проверку в аптеке и не выявила нарушений.