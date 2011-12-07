Опрос: автомобиль в аренду признали более безопасным, чем такси

Сотрудники портала «Авто Авто» провели опрос жителей Приволжского федерального округа об их отношении к каршерингу и такси после снятия ограничительных мер в связи с пандемией.

20% опрошенных сказали, что используют каршеринг чаще, чем такси. Такой вариант передвижения они считают более выгодным, удобным и более безопасным. В свою очередь, 13% опрошенных жителей ПФО, наоборот убеждены: безопаснее использовать такси, сообщает пресс-служба портала.