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Опрос: автомобиль в аренду признали более безопасным, чем такси

20% опрошенных сказали, что используют каршеринг чаще, чем такси.

Сотрудники портала «Авто Авто» провели опрос жителей Приволжского федерального округа об их отношении к каршерингу и такси после снятия ограничительных мер в связи с пандемией. 

20% опрошенных сказали, что используют каршеринг чаще, чем такси. Такой вариант передвижения они считают более выгодным, удобным и более безопасным. В свою очередь, 13% опрошенных жителей ПФО, наоборот убеждены: безопаснее использовать такси, сообщает пресс-служба портала. 

КВ
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