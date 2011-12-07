Татарстанцы подали 90 заявок на участие в форуме «iВолга» с 26 июня по 12 июля

Татарстанцы подали 90 заявок на участие в молодежном форуме «iВолга», который в этом году пройдет в режиме «онлайн», сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

«Форум „iВолга“ в 2020 году пройдет в онлайн-формате с 24 по 28 августа. На специально создаваемой платформе будут организованы образовательная (лекции, тренинги, встречи с почетными гостями), проектная (конкурсы грантов Фонда гражданского общества ПФО и молодежных проектов Росмолодежи) и культурно-досуговая программы (интерактивные площадки для дополнительных активностей, обучающих курсов, интеллектуальных игр, квестов, концертов).», — уточняется в сообщении.

Квота для Татарстана составляет 150 человек.

Образовательная программа форума будет разделена на четыре виртуальные смены по ключевым направлениям «Наша Победа», «Мой бизнес», «Наука и цифровые технологии» и «Территория для жизни».

Кроме того, на совещании были затронуты вопросы реализации фестивали стрит-арта «ФормART», который стартовал 7 июля. Фестиваль направлен на развитие уличного искусства и поддержку молодых художников. В рамках проекта в регионах ПФО будут созданы граффити на тему борьбы с пандемией, вклада медработников и волонтеров.

Финалисты конкурса получат возможность воплотить свои художественные замыслы на стенах известных зданий, а также гранты от 50 до 100 тыс. рублей на развитие творчества. Победитель фестиваля будет определен в ходе общественного голосования в октябре 2020 года.