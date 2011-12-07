Афиша Казани на 17-18 июля: знакомимся с китайским искусством и смотрим фильмы под открытым небом

16 июля

19:00 лекция о татарских композиторах

Национальная библиотека РТ (ул. Пушкина, 86) приглашает всех на мероприятие, приуроченное к 100-летнему юбилею татарского композитора Рустема Яхина. Гостей ждет лекция о творчестве композиторов Салиха Сайдашева, Назиба Жиганова, Фарида Яруллина, Федора Шаляпина и Рустема Яхина. Помимо этого, несколько произведений Рустема Яхина прозвучат в живом исполнении. Вход свободный.

19:30 Потанцуйте в разных стилях

На Кремлевской набережной (Федосеевская улица, 1) состоится опен-эйр от студии танца Sense. В программе: Бачата, сальса, Зук и кизомба. Вход свободный.

17 июля

8:00 Начните выходные с пользой для здоровья

Каждую субботу в Горкинско-Ометьевском лесу беговой клуб проводит тренировки. Помимо бега, занятие предполагает разминку, растяжку, изучение правил техники бега, постановка правильного дыхания. Вход свободный.

11:00 Посетите фестиваль мороженого

В парке им. Горького откроется более 20 точек с разнообразным мороженым. Будут представлены как классические варианты, так и новинки охлаждающего десерта. Помимо этого, вас ожидает культурная программа и детская зона. Вход свободный.

17:00 Посмотрите фильм о сломе эпох

В Галерея искусств сверхмодерна (ул. Зинина, 34) пройдет показ фильма «Артист» режиссера Мишеля Хазанавичуса. Картина стилизована под ретро — черно-белое немое кино, однако качество изображения и монтаж на современном уровне. Своей необычной подачей фильм покорил сердца большинства зрителей и вас оставит неравнодушным.

19:00 Откройте для себя новый вид спорта — дрифт

На автодроме «Казань Ринг”(Федеральная трасса М7, 817-й км) состоится 3 этап чемпионата по дрифту — Russian Drift Series. Пилоты международных серий продемонстрируют свое мастерство на современной трассе. Также зрители могут посетить сервис-парк и увидеть подготовку к заездам, сфотографироваться с участниками и автомобилями. Вход свободный.

18 июля

11:00 Найдите нового друга

В Горкинско-Ометьевском лесу (Проспект Победы, 69) с 11:00 до 14:00 впервые в Казани пройдет акция «Найди нового друга». На мероприятии вы можете найти себе четвероногого друга, проконсультироваться с ветеринарами. Немаловажной частью акции станет общение с волонтерами. Они расскажут об особенностях поведения животных, научат общаться с незнакомыми собаками, чтобы при столкновении с ними избегать негативных последствий. Вход свободный.

17:00 Познакомьтесь с китайским искусством

В центре «Эрмитаж-Казань» (пр. Шейнкмана, 12) начнет работу выставка «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII–XX веков». Она представляет собой 294 экспоната разнообразных видов декоративного искусства. В коллекции собраны изделия из фарфора, нефрита, лака, дерева, слоновой кости, а также шелковой ткани.

Выставка будет проходить с 17 июля 2021 по 30 января 2022 года.

20:00 Научитесь танцевать аргентинское танго

На Кремлевской Набережной (пр. Шейнкмана, 12) проходит мастер-класс для всех желающих научиться страстному танцу — танго. Если вы хотите попробовать себя в этом танце, то это отличная возможность. Заранее позаботьтесь о наличии партнера, ведь это парный танец. Вход бесплатный.

В случае плохой погоды занятие может быть отменено.

21:30 Проведите вечер в кинотеатре под открытым небом

Автокинотеатр Love Cinema (Патриса Лумумбы, 47а) покажет мультфильм «Король Лев» (2019). Анимационный фильм подойдет как для семейного вечера с детьми, так и для романтического просмотра вдвоем. Особую атмосферу фильму добавит и то, что вы будете под открытым небом.