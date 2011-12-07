В театре Российской Армии представили постановку, где главный герой – «казанский стрелок»

Театр Российской Армии показал постановку, в котором главным героем оказался Ильназ Галявиев — устроивший стрельбу в казанской гимназии. Об этом пресс-служба учреждения сообщила в социальных сетях.

Автором и режиссером проекта «Преступление и наказание (Раскольников/Галявиев)» стал Александр Плотников. На вопрос о том, не боится ли он, что зрители подумают о его попытке героизировать казанского стрелка, он ответил: «Скорее, мы пытаемся дегероизировать Раскольникова. Напомнить, что убийство мерзкой старухи — это вообще-то микро-геноцид».

«Есть такое слово — реституция. Реституция — это восстановление в правах. Мёртвые мертвы, кто восстановит их права? <…> Наш Достоевский — это попытка реституции», — пояснил он.

Эскиз спектакля по мотивам романа Федора Достоевского был представлен в честь 200-летия со дня рождения знаменитого русского писателя, сообщает «Ревизор.ру».

Напомним, трагедия произошла ранним утром 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание гимназии № 175 и открыл стрельбу. Погибли девять человек — семь детей и две учительницы.

Сейчас Галявиев сидит в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка».



