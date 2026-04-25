В суперфинале баскетбольного турнира ПФО участвуют 56 команд

В Нижнем Новгороде стартовал суперфинал окружного турнира по баскетболу 3×3 среди школьных коллективов и команд учреждений среднего профессионального образования. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО.

В финальной стадии соревнуются 56 команд: по 28 юношеских и девичьих составов в двух категориях (школьники и студенты СПО). Все они прошли через региональные отборы. Турнир проводится по инициативе полномочного представителя президона в ПФО Игоря Комарова и включает три направления: среди студентов СПО (с 2023 года), вузов (с 2024 года) и школьников из малых городов и сел (с 2025 года).

Отборочные этапы сезона-2025/2026 собрали рекордные 91,8 тысячи участников — почти вдвое больше, чем годом ранее (56,3 тысячи). Главная цель проекта — развитие спортивного досуга в учебных заведениях и популяризация доступного уличного баскетбола.