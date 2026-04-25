Казанская «Стрела-Ак Барс» уступила московскому «Динамо» в матче за Суперкубок России по регби

25 апреля 2026  16:48

В подмосковном Монине на стадионе «ВВА-Подмосковье» при 5957 зрителях разыграли Суперкубок России по регби. Действующий обладатель трофея — казанская «Стрела-Ак Барс» — встречался с московским «Динамо», которое прошлогодний чемпионат завершило на второй строчке. Игра завершилась со счетом 20:17 в пользу столичного клуба.

В первом тайме казанцы вели 8:6, однако во второй половине встречи москвичи сумели переломить ход борьбы. Решающей стала успешная попытка «Динамо» в концовке матча, после чего подопечные Джей Пи Нила не смогли результативно распорядиться последним владением.

Для московского клуба этот Суперкубок стал первым в истории. Казанцы же лишились шанса оформить хет-трик: ранее «Стрела-Ак Барс» завоевывала трофей в 2024 году (победа над пензенским «Локомотивом») и в 2025-м (над красноярским «Енисеем-СТМ»). Всего в прошлом сезоне команда из Татарстана сделала требл, выиграв также чемпионат и Кубок страны.

