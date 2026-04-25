В РТ за время экологического двухмесячника вывезли более 100 тысяч кубометров мусора

Министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин представил на заседании Кабмина республики промежуточные итоги санитарно-экологического двухмесячника, стартовавшего 1 апреля. По данным ведомства, в уборке населенных пунктов приняли участие 105 тысяч жителей региона.

Наибольшую активность проявили Альметьевский, Азнакаевский, Высокогорский, Елабужский, Лаишевский, Ютазинский районы, а также Набережные Челны. С начала кампании на полигоны вывезено более 100 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов с привлечением свыше 3 тысяч единиц спецтехники. В рамках озеленения высажено около 20 тысяч деревьев, а в преддверии Дня Победы приведены в порядок памятники и мемориалы.

В ходе надзорных мероприятий специалисты зафиксировали 943 нарушения природоохранного законодательства, из которых 389 — несанкционированные свалки (половина уже ликвидирована). Продолжается работа по проблемам несвоевременного вывоза отходов и ненадлежащего содержания контейнерных площадок. С начала года в экологическую приемную поступило 934 жалобы, из них 320 — за период двухмесячника.