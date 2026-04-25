Татарстан разработал автомобильные маршруты для путешественников по региону

Республика активно развивает туристическую сферу и представляет путешественникам несколько проработанных автомобильных маршрутов разной длины и продолжительности. Все они созданы в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и размещены на сайте путешествуем.рф.
Глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов отметил, что после ввода в эксплуатацию трассы М-12 число автотуристов, приезжающих в регион, заметно выросло. За два года по магистрали от Москвы до Казани проехали свыше 52 миллионов раз.
Какие маршруты доступны:
- «От древности до современности: удивительный Татарстан» — 6 дней, 390 км. Включает Осиновское озеро, Казанский кремль, Свияжск и Билярские раскопки. Открыт круглый год, подходит для поездок с детьми.
- «По страницам истории: открываем секреты Татарстана» — 4 дня, 284 км. Туристы увидят место слияния Камы и Волги, древний Свияжск с храмами XVI столетия и главные достопримечательности Казани. Лучшее время для поездки — с мая по сентябрь.
- Маршрут протяженностью 266 км (5 дней) пролегает от Лаишево до Казани и заканчивается в Елабуге — городе, тесно связанном с известными деятелями литературы и искусства.
- «Татарстан – край 1001 удовольствия» — самый продолжительный маршрут (7 дней, 960 км). Охватывает ключевые локации региона: Свияжск, Набережные Челны, Болгар, Тетюши и другие.