За 2020 год в казанском аэропорту изъяли 3 килограмма насвая

В международном аэропорту Казани за 2020 год у прилетевших из стран Средней Азии на таможне изъяли 3 килограмма насвая.

По словам начальник татарстанской таможни Марата Гараева, табачное изделие пытались привезти из Таджикистана и Узбекистана. Он отметил, что провозить его можно, но в умеренных количествах – до 250 грамм. А затем его конфискуют и отправляют на экспертизу.

Годом ранее общий объем изъятого насвая был на 2 килограмма больше, заметил спикер. Сообщается, что всего за 2020 год в аэропортах республики выявлено примерно 60 нарушений по табачной продукции. Однажды была попытка ввезти 70 пачек сигарет, что в семь раз превышает норму.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что за текущий год количество нарушений правил в международном аэропорту Казани достигло отметки в 325 случаев.







