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Российские родители-одиночки могут получить дополнительную поддержку от государства

Предложение о пособии поступило от имени НРК.

В РФ предложено выплачивать временное доппособие родителям, занимающимся воспитанием детей собственными силами. Как информирует телеканал RT, данное предложение в Государственную думу и Правительство России поступило от общественной организации «Национальный родительский комитет».

Предполагается ежемесячная компенсация, размер который составляет не менее 2-х прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Социальные выплаты будут предоставляться до конца года.

«Родители-одиночки являются одной из самых уязвимых соцгрупп в период всеобщей самоизоляции невзирая на то, что на детей уже были перечислены соответствующие пособия», — подытожила руководитель НРК Ирина Волынец.

При этом она заявила, что прежние льготы следует сохранять в полном размере.

КВ
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