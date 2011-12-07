Российские родители-одиночки могут получить дополнительную поддержку от государства

В РФ предложено выплачивать временное доппособие родителям, занимающимся воспитанием детей собственными силами. Как информирует телеканал RT, данное предложение в Государственную думу и Правительство России поступило от общественной организации «Национальный родительский комитет».

Предполагается ежемесячная компенсация, размер который составляет не менее 2-х прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Социальные выплаты будут предоставляться до конца года.

«Родители-одиночки являются одной из самых уязвимых соцгрупп в период всеобщей самоизоляции невзирая на то, что на детей уже были перечислены соответствующие пособия», — подытожила руководитель НРК Ирина Волынец.

При этом она заявила, что прежние льготы следует сохранять в полном размере.