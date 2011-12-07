В Татарстане насчитывается 2360 волонтеров-медиков. Сегодня об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила Анна Макарова, региональный координатор татарстанского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Она отметила, что в числе волонтеров — студенты КГМУ, ординаторы КГМА и учащиеся медицинских колледжей.

По ее словам, в Татарстане «Волонтеры-медики» представлены 9 местными отделениями, 10 направлениями деятельности, с 10 медицинскими организациями подписаны соглашения о сотрудничестве. Основные направления — помощь медицинскому персоналу. Студенты младших курсов помогали во время пандемии младшему сестринскому персоналу, старших — врачам. В Казани около 800 волонтеров трудятся в РКБ, 7-й городской больнице, 21-й и других поликлиниках.

Как отметила заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом городской поликлиники № 21 Эльвира Соловьева, все волонтеры — очень ответственные и оказали существенную поддержку в напряженный период.

«Конечно, все ребята рвутся работать в самом очаге», — призналась Соловьева.

«В инфекционных кабинетах, мобильных бригадах, которые выезжают на мазки. Здесь мы расставляем границы: работать здесь имеют право только штатные медики. Волонтеры обзванивают пациентов. За время пандемии сделано более 2000 звонков по специально разработанным модулям», — подытожила она.