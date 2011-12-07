Коров готовят к конкурсу

Животноводческий комплекс ООО СХП «Шытсу» находится на взгорке за Верхними Шитцами. Это комплекс зданий с прилегающими выгульными площадками, кормоцехом и асфальтированными подъездными путями. Именно здесь содержатся те буренки-красавицы, которые в Сабинском районе были отобраны для участия в конкурсе.

— Выбор был сделан не случайно, — рассказывает начальник селекционнно-племенной службы Сабинского района Раушан Гатиятов. — Во-первых, само хозяйство является одним из лучших по голштино-фризской породе скота. Здесь от каждой коровы в прошлом году надоили в среднем по 7700 кг молока. А продуктивность конкурсных коров составляет не менее 9000 кг. Во-вторых, на протяжении уже ряда лет здесь ведется целенаправленная работа по улучшению породного потенциала животных.

Коровы отдыхали после утренней дойки. Одни жевали кормосмесь с кормового стола, другие безмятежно лежали в стойлах.

В хозяйстве отбор конкурсных коров произведен несколько дней назад. Перед судьями предстанут 2 коровы — первотелка и корова после третьего отела, а также телка 13-14-месячной стельности. Правда, телкой, похоже, она уже не будет — на прошлой неделе разоралась так, что пришлось срочно позвать техника-осеменатора. Придется специалистам срочно как-то решать возникшую форс-мажорную ситуацию.

Возглавляет животноводческий комплекс заслуженный зоотехник Республики Татарстан Назип Гарипов. Он родился, вырос и всю жизнь работает в этих местах, получив в свое время высшее зоотехническое образование. Проблем в животноводстве хватает, но он умело руководит коллективом, поддерживая внедрение прогрессивных приемов труда. На комплексе культивируются беспривязное содержание, круглогодичное однотипное кормление по сбалансированным рационам, искусственное осеменение. С прошлого года начали удачно осеменять телок сексированной спермой — нарождаются почти одни телочки.

— Если честно, конкурс для меня — лишние заботы, — говорит Назип Мухаматфатихович. — Но и гордость есть, конечно. Сейчас важно приучить коров к рукам, к уздечке — как лошадь к наморднику или собаку к цепочке. Ведь их придется выводить на площадку — надо, чтобы они не брыкались, слушались. А это все непросто…

На конкурсе комиссия будет учитывать множество характерных признаков голштино-фризской породы. Например, молочность коровы, упитанность, телосложение, вымя, конечности…

— Если вы обратили внимание, у наших конкурсанток белый цвет доминирует над черным, — с улыбкой замечает Раушан Гатиятов. — Это сделано для того, чтобы в случае жары им было полегче. И, конечно, перед выездом в выставочный павильон МВЦ «Казань-Экспо» сделаем им стрижку, маникюр-педикюр — все как положено красавицам.

Что и говорить, любят в Сабинском районе коров. Да и разве может быть по-другому?

На снимке: эти коровы поедут на конкурс.