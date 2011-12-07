Миндортранс РТ сообщил о завершении ремонта на участке по ул. Рихарда Зорге

Миндортранс РТ сообщил о завершении ремонта участка улицы Рихарда Зорге по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации ведомства, ремонт проведен на площади более 32,2 тыс. кв. метров. На проезжей части уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия из высокоплотной смеси толщиной 5 см. Отремонтировали покрытие тротуаров, площадки автобусных и трамвайных остановок с устройством пандусов для маломобильных групп населения. Дорожники нанесли разметку термопластиком со светоотражающими элементами, а также на участке движения установили более тысячи метров оцинкованного перильного ограждения, 12 светильников на пешеходных переходах и 21 новый дорожный знак.