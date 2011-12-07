Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Миндортранс РТ сообщил о завершении ремонта на участке по ул. Рихарда Зорге

Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Миндортранс РТ сообщил о завершении ремонта участка улицы Рихарда Зорге по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации ведомства, ремонт проведен на площади более 32,2 тыс. кв. метров. На проезжей части уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия из высокоплотной смеси толщиной 5 см. Отремонтировали покрытие тротуаров, площадки автобусных и трамвайных остановок с устройством пандусов для маломобильных групп населения. Дорожники нанесли разметку термопластиком со светоотражающими элементами, а также на участке движения установили более тысячи метров оцинкованного перильного ограждения, 12 светильников на пешеходных переходах и 21 новый дорожный знак.

КВ
Лента новостей