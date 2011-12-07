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Казанцев приглашают стать Дедами-Морозами и исполнить новогоднее желание нуждающихся детей

Казанцев приглашают стать Дедами-Морозами и исполнить новогоднее желание нуждающихся детей
В эти дни в нашем городе проходит благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу». До 24 декабря на елке в здании исполкома Казани, а также в соцсетях Комитета по делам молодежи спорту можно будет выбрать открытку с пожеланием от детей-сирот, инвалидов, от детей из многодетных семей и исполнить ее. За 6 лет таким образом получили на Новый год подарки почти 1,5 тысячи маленьких казанцев, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
КВ
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