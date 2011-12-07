Минниханов о проведении новогодних корпоративов: Лучше создать условия, договориться и учесть интересы граждан

Сегодня руководитель РТ Рустам Минниханов обратился к главам муниципальных образований и попросил их не ограничивать проведение новогодних корпоративов.

Президент республики подчеркнул, что проводить культурные мероприятия нужно. При этом он напомнил, что проходить должны они при условии соблюдения всех санитарных мер. По его мнению, ограничивать людей нельзя. Лучше создать условия, договориться и учесть интересы граждан.

Между тем Минниханов уверен, что важно продолжить рейды по обеспечению соблюдения санитарных требований, оказать содействие вакцинации населения и помощь учреждениям здравоохранения и их работникам. Ведь именно благодаря такому комплексу мер Татарстан считается одним из наиболее стабильных регионов страны по ситуации с COVID-19. Поэтому руководитель республики призвал муниципалитеты придерживаться данной позиции.



