По следам Джалиля: «Погибая, не умрет герой...»

Идея побывать в тех местах, где родился и жил татарский поэт Муса Джалиль, у меня появилась давно. Очень хотелось показать школьникам, как бережно хранят память об этом легендарном человеке не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. На родине поэта И вот в дни осенних каникул мы небольшой делегацией, в которую вошли руководитель Музея Мусы Джалиля казанской школы №31 Маргарита Евстафьева, активисты музея, Фарит Батталов - племянник писателя-джалиловца Абдуллы Баттала и я как руководитель Музея детской литературы ДДЮТиЭ «Простор», отправились на родину поэта - село Мустафино Оренбургской области. Наш путь был неблизким: проехав на автобусе Лаишевский, Новошешминский и Алексеевский районы Татарстана, любовались осенними пейзажами Альметьевска, Бугульмы и Бавлов. И вот граница нашей республики пересечена - мы на территории Оренбургской области. Конечно, участникам экспедиции хотелось побыстрее узнать о детских годах Мусы Залилова, истоках его творчества. И наше любопытство было удовлетворено на следующий день. В самом селе Мустафино, где 15 февраля 1906 года родился поэт, Герой Советского Союза, есть мемориальный комплекс: здание музея, Дом культуры, сельская школа и парк. Нафиса Губайдуллина - директор Музея М.Джалиля поведала нам о детских годах поэта, его родословной. Мы увидели быт сельской избы и интерьер медресе начала XX века, книги на арабском языке, по которым учились в то время читать. Обучался Муса в медресе «Хусаиния», где изучали и такие светские дисциплины, как литература, рисование, пение. Стихи начал писать в 10 - 11 лет, но его первые первые поэтические строки, к сожалению, утеряны. Первое сохранившееся стихотворение «Бэхет» («Счастье») было написано им в 13 лет... Есть в музее и залы, где отражены оренбургский и казанский периоды жизни поэта - в 1939 - 1941 годах он был ответственным секретарем Союза писателей ТАССР. Незабываемой была и встреча с учителями и учащимися школы в Мустафино. На Джалиловских чтениях активисты школьного музея рассказали, что организаторские способности будущего поэта проявились в юности: зимой 1919 - 1920 годов четырнадцатилетний Муса создал в родной деревне детскую организацию «Красный цветок». Ее работой заинтересовались на уровне губернии, и на совещании учителей татарских школ Муса выступил с докладом о работе детской организации. По мнению исследователей, в том числе и с «Красного цветка» берет начало пионерское движение в Оренбургской области. Тем более можно назвать чудом, что в нашем Музее детской литературы в «Просторе» сохранилось удостоверение делегата Всесоюзного слета юных пионеров, которое выдали Мусе Джалилю в Москве в 1929 году, а также его книга «Хат ташучы» («Письмоносец»), изданная при жизни поэта, - в 1940 году. «Придет мой час - умру...» Музей Мусы Джалиля в Мензелинске тоже появился неслучайно - там поэт учился на курсах политруков. Когда мы поехали туда со школьниками, то увидели, что сейчас музей расположился в здании местного педагогического колледжа: там представлены подлинные документы, фотоматериалы, книги с автографом поэта, передана обстановка того времени. Когда в тяжелое для страны время Муса Джалиль добровольно одним из первых уходил на фронт, у него родились такие строчки: «Я горд и счастлив, ибо сознаю, Что в мире нет священнее призвания, Чем в бой идти за Родину свою». Во время кровопролитных боев на Волховском фронте в 1942 году тяжелораненый Джалиль был схвачен фашистами и брошен в концлагерь. Муса и его друзья, среди которых были Абдулла Алиш, Фуат Булатов, Абдулла Батталов - всего 11 человек, организовали в лагере подпольную антифашистскую организацию. Активными действиями этой организации велась антифашистская агитация среди военнопленных, в том числе и вступивших в созданный немцами легион «Идель-Урал», был организован переход частей легиона к советским партизанам. Два года провел Муса Джалиль в застенках «каменного мешка» - Моабитской тюрьмы. Но поэт не сдавался. Он писал стихи, полные ненависти к врагам, горячей любви к Родине. Слово поэта он всегда считал оружием борьбы, оружием победы. В камере тюрьмы в Берлине написал свои бессмертные стихи поэтического цикла «Моабитская тетрадь». В них в предчувствии неизбежной казни звучат слова верности Родине и ненависти к врагам: «Придет мой час - умру, Но знай: умру я стоя, Хотя ты голову отрубишь мне, злодей...» В августе 1944 года Муса Джалиль и его товарищи были казнены в тюрьме Плетцензее. Петербуржцы помнят о герое Отдавая дань памяти и уважения, каждый год активисты ДДЮТиЭ «Простор» участвуют в мероприятиях, посвященных дню рождения Джалиля и дню памяти джалиловцев. Музей Мусы Джалиля в школе №31 посещали и дочь поэта Чулпан Мусеевна, живущая в Москве, лауреаты премии им. М.Джалиля поэты Зульфат, Гарай Рахим и Рафаэль Мустафин, много времени посвятивший изучению жизни и творчества джалиловцев. Об этом мы также рассказали на межрегиональной конференции «Мы - граждане России», которая прошла в Санкт-Петербурге в Академии талантов в рамках проекта по гражданско-патриотическому воспитанию «Помним и гордимся» в январе 2019-го. Наши выступления о роли Татарии в годы Великой Отечественной войны, ее вкладе в победу, о писателях-фронтовиках, увековечивании памяти поэта и джалиловцев вызвали большой интерес у участников конференции. На следующий день мы побывали на месте прорыва блокады Ленинграда, встретились с детьми блокадников, возложили цветы к Вечному огню. Все это произвело незабываемое впечатление на нас. Когда ехали с автобусной экскурсией «Дорога жизни», думали о сражениях, блокаде, голоде, погибших в годы войны... Мне удалось также встретиться и с Постоянным представителем Республики Татарстан в Санкт-Петербурге Ренатом Валиуллиным. Конечно, я не смогла удержаться от того, чтобы не посетить сквер на пересечении Среднего проспекта и Гаванской улицы в Василеостровском районе, где находится памятник Мусе Джалилю - дар Татарстана петербуржцам. Внимательно посмотрев на мужественное лицо поэта-героя, поклонилась ему и поехала на вокзал, чтобы успеть с группой на казанский поезд... Фарида САЛИМОВА, руководитель музея детской литературы Дома детского и юношеского туризма и экскурсий «Простор»