В Казани зафиксировали превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

По данным гидрометцентра РТ, представленным за 15-16 апреля, загрязнение обнаружили в Кировском, Ново-Савиновском, Вахитовском и Советском районах города.

Так, при норме 0,01 мг/куб. м фенола и 0,2 мг/куб. м аммиака, на станции по ул. Межлаука зарегистрировали превышение их содержания в 0,011 мг/куб. м и 0,3 мг/куб. м соответственно.

На пересечении улиц Джаудата Файзи и Хайдара Бигичева превышение концентрации аммиака составляло 0,28 мг/куб. м, а на пересечении улиц Фатыха Амирхана и Академика Лаврентьева станция обнаружила превышение содержания аммиака — 0,4 мг/куб. м.