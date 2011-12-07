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В Казани зафиксировали превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе

Загрязнение обнаружили в Кировском, Ново-Савиновском, Вахитовском и Советском районах.

В Казани зафиксировали превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

По данным гидрометцентра РТ, представленным за 15-16 апреля, загрязнение обнаружили в Кировском, Ново-Савиновском, Вахитовском и Советском районах города.

Так, при норме 0,01 мг/куб. м фенола и 0,2 мг/куб. м аммиака, на станции по ул. Межлаука зарегистрировали превышение их содержания в 0,011 мг/куб. м и 0,3 мг/куб. м соответственно.

На пересечении улиц Джаудата Файзи и Хайдара Бигичева превышение концентрации аммиака составляло 0,28 мг/куб. м, а на пересечении улиц Фатыха Амирхана и Академика Лаврентьева станция обнаружила превышение содержания аммиака — 0,4 мг/куб. м. 

КВ
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