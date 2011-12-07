За сутки диагноз COVID-19 поставили 17 казанцам

В Татарстане по состоянию на 18 апреля текущего года зарегистрировано 20 035 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 36 новых случаев, три из них завозные. 12 человек госпитализированы, 24 - получают лечение на дому. Всего выздоровело 17 155 татарстанцев. За все время в республике зарегистрировали 446 случаев смерти от коронавируса.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.