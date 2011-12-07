Фарид Абдулганиев: Крупные игроки идут на убытки, чтобы захватить рынок

Как изменятся потребительские настроения татарстанцев? Почему в районах Татарстана торговые центры открылись раньше, чем в столице? Для чего предприниматели уходят в интернет? Об этом «Казанские ведомости» побеседовали с Уполномоченным при Президенте РТ по защите прав предпринимателей - помощником Президента РТ Фаридом Абдулганиевым.

«Курс на онлайн помог бизнесу пережить самые сложные дни»

- Фарид Султанович, насколько предприниматели довольны мерами поддержки? Какая есть обратная связь?

- Напомню, что за последние годы в Татарстане была создана мощная инфраструктура поддержки предпринимательства - 100 промышленных площадок, 6 технопарков, 2 ОЭЗ, 5 ТОСЭР. Треть всех резидентов промпарков России работают в Татарстане. То есть республика на фоне других регионов оказалась более подготовленной к пандемии и ее последствиям.

В отличие от других регионов в Татарстане был сформирован пакет мер поддержки предпринимателей тех отраслей, которые не вошли в федеральный список пострадавших.

Объем республиканского пакета мер поддержки составляет более 1,3 млрд рублей. Он предусматривает предоставление льготных микрозаймов под 1% годовых, субсидирование процентной ставки по коммерческим кредитам или реструктуризацию ранее выданных кредитов под поручительство Гарантийного фонда РТ, субсидирование стоимости доставки продуктов питания для субъектов МСБ, которые занимаются продажей продовольствия, и многое другое.

Появление республиканского пакета значительно снизило остроту проблем - это мы ощутили по характеру обращений на нашу «горячую линию». Всего с 24 марта, когда она заработала, получили более 9000 обращений. В апреле у нас было до 650 обращений в сутки, а после 12 мая, когда Татарстан одним из первых начал облегчать карантинные меры, фиксируем уменьшение числа звонков.

- Недавно был опубликован доклад федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова Президенту РФ Владимиру Путину. В документе приводятся данные опросов: 53,3% респондентов характеризовали свое положение как кризис и катастрофа, а 62,2% опрошенных компаний оценивали свой шанс на выживание ниже 50%. Каков градус настроений у татарстанских бизнесменов?

- Сейчас экономические периоды сильно сжаты. Если бы этот опрос был проведен месяц назад и в текущий момент, то результаты бы очень сильно отличались. Ситуация меняется практически каждый день. Так, с 11 июня в Татарстане разрешили работу летних террас у кафе и ресторанов. Думаю, настроение у их владельцев улучшилось.

Да, многие предприниматели находятся в жестком стрессе. Но хочу подчеркнуть, что во время наших многочисленных встреч с предпринимателями мы слышим слова о переориентации, новых путях развития, но нет ни слова про закрытие бизнеса.

На наших глазах меняется ландшафт мировой экономики, микроэкономики в частности. Формируются новые рынки товаров и услуг, происходит трансформация бизнеса.

- «Коронакризис» подтолкнул к изменению ландшафта или экономика сама двигалась в этом направлении?

- Думаю, «коронакризис», как вы его назвали, сыграл роль, ускорил процессы, но они и так были неизбежны. Не случись это явление, мы бы пришли к пониманию использования интернета, может быть, через год.

Кроме онлайн-торговли, режим самоизоляции дал мощный импульс развития и для удаленных способов развлечения, работы, образования и обслуживания клиентов, дистанционной медицине.

Более того, карантин вынудил компании приспосабливаться к новым условиям», работать более продуктивно, делать больше при меньших затратах. Чтобы выжить, компании вынуждены быть более гибкими и быстрыми в принятии решений.

Уверен, после выхода из кризиса на слуху будут новые имена российских, татарстанских предпринимателей. А какие-то имена, к сожалению, будем забывать: тех, кто не сумел перестроиться под новые условия, например, не использовал существующие онлайн-инструменты для увеличения своих продаж.

- В чем-то муниципалитеты РТ идут на опережение столицы - например, там открыты торговые центры. Вообще насколько предпринимателям в районах сейчас легче или тяжелее?

- Открытие ТЦ больше связано с санитарными мерами, нежели чем с экономическими. Несколько онлайн-встреч мы провели с районными властями, предпринимателями и в дискуссии стало понятно: если площадь и трафик небольшой, то и риски заражения малы. Здоровье людей важнее экономики, поэтому пока торговые центры открыты только в районах республики с небольшими районными центрами.

Спастись от «черных» электронных рынков

- Вернемся к докладу Титова. Татарстан в рейтинге по индексу административного давления РТ в стабильных середняках. Этот фактор может быть выигрышным при выходе из кризиса?

- Наверное, это тот редкий случай, когда нужно быть не первым и не последним. Рейтинг формируется на данных федеральных надзорных ведомств, но в Татарстане особая модель по взаимодействию с ними: ведь мы в единой команде, в одной лодке. Наряду с федеральными есть региональные органы надзора. Они в данном рейтинге не учитываются, но, как правило, именно эти ведомства наиболее активно взаимодействуют с бизнесом. Здесь важно снижение административных барьеров, а также профилактика.

Татарстан традиционно много усилий тратит на снижение административных барьеров. Создан интернет-ресурс о проверках предпринимателей «Проверенный бизнес». За первый год к нему обратились 70 тысяч предпринимателей из Татарстана, других регионов и даже стран ближнего зарубежья. Мы постоянно говорим, что главное - не наказать предпринимателей, а предупредить нарушение и разъяснить. Такую работу проводили и продолжаем проводить с органами контроля в текущем году.

Так, сразу же после возобновления работы парикмахерских нашими юристами при помощи Роспотребнадзора были составлены чеки-листы, имея которые, предприниматели могли убедиться, что выполняют все предписания надзорных органов, а значит, могут работать, не опасаясь прихода сотрудников надзорных органов. Также наши юристы готовят максимально понятный алгоритм действий предпринимателей по решению того или иного вопроса, который публикуется на нашем Telegram-канале «Деловорот».

Кстати, хочу воспользоваться случаем и пригласить всех читателей «Казанских ведомостей» подписаться на наш Telegram-канал. Для предпринимателей там ежедневно публикуется очень полезная информация.

- Нет ли у вас опасений, что после снятия всех ограничений в РТ откроются далеко не все заведения и торговые площади будут простаивать?

- 1 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил Президенту страны план по восстановлению экономики, на его реализацию потратят 5 трлн рублей - а это уже где-то сопоставимо с годовым бюджетом! Среди прочего план предусматривает мероприятия по увеличению покупательской способности граждан и росту розничного товарооборота.

Ситуация изменится, это очевидно. Торговые площади будут задействованы, но "начинка" их будет меняться. Например, покупатель едва ли станет ходить по торговым центрам, если он точно знает, что ему нужно приобрести. Мы видим, на какие беспрецедентные шаги сейчас идут онлайн-продавцы: готовы привезти три размера брюк для примерки, лишь бы шли продажи. Думаю, произойдет пересмотр отношений между арендаторами и арендодателями. Сейчас важно, чтобы рынок торговли не ушел в «серые» схемы - могут появиться «черные» электронные вещевые рынки с некачественной или небезопасной продукцией.

- Как изменится стоимость аренды площадей и долгим ли будет возвращение к «доковидным» временам?

- Эксперты полагают, что будет снижение стоимости аренды: в ходе наших онлайн-встреч мы заслушивали риэлторов, девелоперов, участников рынка. Пока все ограничения не сняты, мы призываем находить компромиссы по стоимости, отсрочкам. Арендодатель должен трезво оценивать ситуацию, ведь иначе придется затратить время на поиск нового арендатора. Два месяца поисков и потеря 1/6 части годовой прибыли - все равно что сделать скидку!

Битва компаний за онлайн

- Какие изменения вы прослеживаете в сфере услуг?

- Как я уже отметил, наибольшие изменения коснулись тех услуг, которые можно предоставить посредством интернет-коммуникации. Возьмите образование - школы, СПО, вузы ушли в онлайн. Учителя шутят, дескать, не научились по глазам детей определять, насколько хорошо они списывают, поэтому успеваемость пошла вверх. (Улыбается.) Да, некоторые сферы могут уйти в онлайн безболезненно, но требуется донастройка. Многие условия работы в онлайн сформировались за последние два-три месяца.

Сильно выросла конкуренция. Предприниматели мне сообщают, что сейчас идет сильный демпинг. Они поставляют товар на площадку по одной цене, а на ней же его продают дешевле. То есть крупные игроки идут на убытки, чтобы захватить рынок! Не может быть несколько тысяч игроков интернет-ритейла, их количество будет сокращаться.

- Хорошо, часть предпринимателей могут уйти в онлайн-сегмент. Но как быть самозанятым, которые обладают не столь мощными ресурсами?

- Сейчас в Татарстане зарегистрировано более 66 тысяч самозанятых. Это на 8,5 тысячи больше, чем по данным на 1 января. Большая часть реально действующих самозанятых приходится на тех, кто непосредственно оказывает услуги клиентам: это таксисты, маникюристы и парикмахеры, кондитеры и так далее. Обычно они используют для рекламы своих услуг социальные сети. Очевидно, что самозанятым трудно масштабировать свой бизнес без привлечения наемного труда. Так что в настоящее время онлайн-продажи для самозанятых не так актуальны, как для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.

- Будет ли в Вашем ведомстве разрабатываться план по поддержке предпринимателей, которые хотят уйти в онлайн-сегмент?

- Аппарат бизнес-омбудсмена РТ в первую очередь занимается защитой прав предпринимателей, а разработка конкретных мер поддержки – это компетенция Министерства экономики РТ.

Отмечу, что еще в прошлом году республика сделала ставку на развитие онлайн-торговли, как нового формата торговли с «бесконечной» торговой полкой, который позволяет людям экономить время на поиск, покупку товара. Но для этого необходима соответствующая логистическая инфраструктура, чтобы покупатель максимально быстро мог получить выбранный товар.

В 2019 году мы договорились о запуске логистических проектов ведущих федеральных маркетплейсов OZON и Wildberries. Также в республике быстрыми темпами развивается маркетплейс KazanExpress, который доставляет товары за 1 день. Эти маркетплейсы разработали для татарстанских предпринимателей, льготные программы сотрудничества, позволяющие им вести бизнес по всей России с минимальными издержками.

И сейчас заданный Президентом РТ Рустамом Миннихановым вектор на развитие онлайн-торговли активно развивается. Например, в ходе встречи с создателем компании Wildberries Татьяной Бакальчук, было озвучено предложение о строительстве на территории Татарстана технопарка площадью 40 тысяч кв.м, бизнес-инкубатора, где самозанятые и индивидуальные предприниматели смогут производить свою продукцию, а компания поможет с закупкой оборудования, логистикой и обеспечение сбыта, в том числе и за пределами России.

Я, как помощник Президента РТ, назначен куратором этого проекта, а также проекта строительства в Зеленодольске складского комплекса для другого интернет-ритейлера – ООО «Маркетплейс».

- На ваш взгляд, текущий кризис - это повод жить в стрессе или время возможностей?

- Каждый человек имеет свое мнение на этот счет. Но я призываю предпринимателей вести свой бизнес с мыслью, что кризис - это время возможностей. Да, сейчас всем сложно, и мои слова могут быть неоднозначно восприняты предпринимательским сообществом. Сейчас будет успешен тот, кто наращивает свои компетенции, изучает и анализирует лучшие истории успеха, старается быть более мобильным и гибким, быстро принимает решения. Хочу пожелать татарстанским предпринимателям успеха.

«Адаптация» - так называется общероссийский журналистский проект, в котором принимает участие и редакция газеты «Казанские ведомости». Цель проекта - осмыслить происходящие в связи с пандемией коронавирусной инфекции перемены, подготовиться к будущим реалиям, а по возможности и предсказать их. Организаторы проекта - Союз журналистов России по инициативе Санкт-Петербургского отделения СЖ РФ.

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