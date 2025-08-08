Более 200 тысяч жителей РТ получили правовую помощь в рамках всероссийской акции

news_top_970_100
Республика
8 августа 2025  14:39
Автор:
Владислав Косолапкин

В Татарстане завершилась Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. По данным Министерства юстиции республики, в мероприятиях приняли участие 234 тысячи человек — почти в 4 раза больше, чем в прошлом году.

Акция проходила с 7 по 13 июля по всему Татарстану. За это время провели 5 700 мероприятий: семинары, круглые столы, тренинги и индивидуальные консультации. Для сравнения, в 2024 году было организовано 1 700 мероприятий, которые посетили 61 тысяча человек.

«Эта неделя стала важной поддержкой для семей, столкнувшихся с юридическими вопросами. В современном мире права и обязанности не всегда очевидны, и наша задача — помочь разобраться в них», — отметил первый заместитель министра юстиции РТ Илья Гомзик.

Кроме просветительских мероприятий, в республике работали 176 пунктов бесплатной правовой помощи, где 4 500 жителей получили консультации. Чаще всего за помощью обращались:  

- многодетные семьи,  
- родители детей-инвалидов,  
- опекуны,  
- участники СВО и их родственники.

Основные вопросы касались социальных выплат, земельных споров, наследства, трудовых прав и медицинского обслуживания.

news_right_column_240_400
Новости
Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа 2025 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа 2025 года
«Ак Барс» начал предсезонку с победы в Альметьевске
«Ак Барс» начал предсезонку с победы в Альметьевске
Яркие выходные 9-10 августа в Татарстане: День спорта, фестивали и конные скачки
Яркие выходные 9-10 августа в Татарстане: День спорта, фестивали и конные скачки
Чем грозят человеку болезни животных?
Челнинские врачи спасли пациента с редкой формой инфаркта кишечника
Более 200 тысяч жителей РТ получили правовую помощь в рамках всероссийской акции
В Татарстане увеличили единовременную выплату контрактникам до 3,1 млн рублей
Минниханов обсудил с федеральными чиновниками развитие лесного хозяйства РТ