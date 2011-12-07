Казанские врачи сумели удалить у женщины плаценту, сохранив матку

Операцию по новой методике провели в казанской больнице №7, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на сообщение заведующего отделением патологии беременности медучреждения Фарида Фаткуллина.

В сообщении говорится, что пациентка была госпитализирована на 36-й неделе беременности в связи с тем, что выход ребенка из матки был перекрыт плацентой. Сложность ситуации состояла в том, что отделение плаценты зачастую приводит к тому, что врачи вынуждены удалять и матку пациенток.

К счастью, казанские врачи сумели воспользоваться новой методикой и провели операцию так, что матка пациентки не пострадала, благодаря чему та сохранила возможность иметь детей.