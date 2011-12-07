Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанские врачи сумели удалить у женщины плаценту, сохранив матку

Благодаря проведенной операции пациентка сохранила возможность иметь детей.

Операцию по новой методике провели в казанской больнице №7, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на сообщение заведующего отделением патологии беременности медучреждения Фарида Фаткуллина.

В сообщении говорится, что пациентка была госпитализирована на 36-й неделе беременности в связи с тем, что выход ребенка из матки был перекрыт плацентой. Сложность ситуации состояла в том, что отделение плаценты зачастую приводит к тому, что врачи вынуждены удалять и матку пациенток.

К счастью, казанские врачи сумели воспользоваться новой методикой и провели операцию так, что матка пациентки не пострадала, благодаря чему та сохранила возможность иметь детей.

КВ
Лента новостей