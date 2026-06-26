В Татарстане реализуют 77 инвестпрограмм в сфере ЖКХ на 29 млрд рублей

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Республика
26 июня 2026  14:30

В Татарстане продолжается масштабное обновление коммунальной инфраструктуры. В 2026 году организации, подведомственные Госкомитету РТ по тарифам, выполняют 77 инвестиционных программ с общим объемом финансирования более 29 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом число программ увеличилось на 15%.

Мероприятия охватывают ключевые сферы коммунального хозяйства: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроэнергетику и обращение с ТКО. Деньги направляются на строительство и реконструкцию сетей, модернизацию оборудования, повышение надежности систем и снижение аварийности.

Замглавы Госкомитета Дмитрий Сапожников подчеркнул, что реализация программ не только поддерживает стабильную работу комплекса, но и создает условия для развития территорий и улучшения качества жизни. Модернизация ведется в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с привлечением разных источников финансирования, включая тарифные. Госкомитет контролирует выполнение мероприятий и эффективность расходования средств.

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