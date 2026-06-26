Казанский лицеист завоевал золото международной олимпиады по математике

Ученик 9-го класса лицея-интерната №2 Казани Мухаммаднаби Ашуров стал победителем IV Международной олимпиады по математике и информатике имени Аль-Хорезми, прошедшей в Ташкенте. В состязаниях участвовали 219 школьников из более чем 25 стран, включая Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Монголию и Румынию.

Олимпиада включала два направления — математику и информатику. Участникам предстояло решить 8 задач с доказательствами и выполнить 6 заданий по программированию. 15-летний Мухаммаднаби успешно справился с математическим туром, завоевав золотую медаль, а также стал призером по информатике.

В управлении образования Казани отметили, что высокий результат школьника — итог упорной работы и поддержки наставников.