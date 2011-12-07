Минздрав РТ: Амбулаторно лечащимся от COVID-19 татарстанцам бесплатно предоставят лекарства

Амбулаторно лечащимся от COVID-19 татарстанцам бесплатно предоставят 12 лекарственных препаратов. Об этом рассказала замглавы Минздрава РТ Фарида Яркаева.

По ее словам, на данный момент поступили 10 из 12 лекарственных препаратов, на которые были заключены контракты на 132 млн рублей. В ближайшее время ожидается заключение контрактов на Интерферон и Левофлоксацин. Они применяются при течении коронавирусной болезни в легкой и среднетяжелой форме, как с пневмонией, так и без нее.