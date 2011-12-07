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Профессор КФУ: Гипертоникам в жару нужно избегать физических и эмоциональных нагрузок

Ученый КФУ рассказал, как гипертоникам переносить жару.

В жаркую погоду гипертоникам лучше по возможности оставаться дома с 10 до 17 часов, советует доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой охраны здоровья человека Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Тимур Зефиров.

Он также уточнил, что людям с повышенным артериальным давлением в жаркую погоду нужно измерять давление как минимум два раза в день и регулярно пить лекарства. Зефиров также отметил, что важно соблюдать водный баланс — не допускать обезвоживания и чрезмерного употребления жидкости. Ученый рекомендовал употреблять в пищу больше овощей и фруктов, исключить жирную и соленую пищу, отдать предпочтения воде и чаю.

Кроме того, профессор рекомендует гипертоникам в жаркую погоду ограничить физические и эмоциональные нагрузки.

КВ
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