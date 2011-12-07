Более половины казанских школьников испытывают тревогу перед началом учебного года

Более половины казанских школьников и их родителей переживают перед началом учебного года. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщила онлайн-школа «Фоксфорд», проводившая исследование.

«Согласно исследованию, 66% казанских школьников и 80% родителей переживают перед началом учебного года», — говорится в сообщении.

Родители переживают не меньше школьников: 80% казанских родителей признались, что нервничают перед началом учебного года. Больше всего их пугает, что ребенку будет тяжело войти в режим занятий после летних каникул. Но сами школьники говорят, что это им дается легко: только 16% респондентов отметили, что им трудно жить по расписанию.

Что касается учеников младших и средних классов по всей России, то их беспокоит, что они все забыли за лето, а старшеклассников — приближение экзаменов. Причем уровень стресса здесь высокий: 93% беспокоятся об этом уже в начале учебного года. Больше половины респондентов 10-17 лет утверждают, что готовились к экзаменам на каникулах, а 15% готовились и летом. Дети боятся забыть, чему их учили на уроках математики, английского и русского языка. За литературу, обществознание и биологию они беспокоятся меньше.

Из навыков, которые школьники хотели бы усовершенствовать в своем учебном процессе, можно выделить: способность легче усваивать учебную программу, лучше запоминать, анализировать и конспектировать учебный материал, научиться преодолевать панику перед ЕГЭ или ОГЭ. Согласно исследованию, это беспокоит 40% учащихся старших классов. При этом быстро адаптироваться к новому распорядку дня и уметь выстраивать учебный график.

Из хороших новостей можно отметить, что больше половины опрошенных делятся с родителями своими переживаниями и получают от них поддержку.