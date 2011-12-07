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Во время концерта на «Ак Барс Арене» планируют запустить воздушный шар в виде сердца

На праздничное мероприятие можно попасть бесплатно по специальному браслету «Я проголосовал/Мин тавыш бирдем».

На праздничном концерте на «Ак Барс Арене» планируют запустить воздушный шар в виде сердца. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«Если позволит погода, то мы планируем запустить воздушный шар в виде сердца», — сказал спикер.

Напомним, что сегодня, на «Ак Барс Арене» пройдет большой праздничный концерт, где хедлайнерами выступят рэпер Мот и народный артист России Олег Газманов, само мероприятие закончится праздничным салютом.

На праздничное мероприятие можно попасть бесплатно по специальному браслету «Я проголосовал/Мин тавыш бирдем». 

КВ
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