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РТ получила более 1,3 млрд рублей на развитие детского здравоохранения

На эти средства в Казани построят центр детской онкологии, гематологии и хирургии, закупят оборудование и обновят планировку поликлиник.

В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» Татарстан получил почти 1,4 млрд рублей. Об этом передает пресс-служба Минздрава РТ.

Известно, что на выделенные средства (1 млрд 377 млн 899 тыс. рублей) в Казани построят центр детской онкологии, гематологии и хирургии, закупят 229 единиц оборудования и обновят планировку 32 поликлиник. В некоторых их них уже приступили к работе.

А также в рамках принятой программы в КГМУ обучено 60 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.

КВ
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