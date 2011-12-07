РТ получила более 1,3 млрд рублей на развитие детского здравоохранения

В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» Татарстан получил почти 1,4 млрд рублей. Об этом передает пресс-служба Минздрава РТ.

Известно, что на выделенные средства (1 млрд 377 млн 899 тыс. рублей) в Казани построят центр детской онкологии, гематологии и хирургии, закупят 229 единиц оборудования и обновят планировку 32 поликлиник. В некоторых их них уже приступили к работе.

А также в рамках принятой программы в КГМУ обучено 60 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.