Раис РТ поприветствовал юных геологов, участников олимпиады в Альметьевском районе

Рустам Минниханов обратился к участникам XII Республиканской полевой олимпиады юных геологов, которая проходит в лагере «Солнечный» в Альметьевском районе. Он отметил, что такие соревнования становятся для школьников первым шагом в профессию геолога, нефтяника и исследователя недр.

Глава республики подчеркнул, что экономика Татарстана во многом опирается на геологическую науку, и благодаря труду нескольких поколений специалистов были открыты месторождения, создана нефтяная промышленность. Сегодня в республике работает 40 геологических площадок, где занимаются более 1,5 тысячи школьников. Именно им в будущем предстоит искать новые месторождения и разрабатывать технологии для ТЭК.

Минниханов вручил участникам и представителям отрасли государственные награды. В олимпиаде, которая проводится с 2014 года, в этом году участвуют 38 команд – 380 школьников из Татарстана, Кировской области и Башкортостана. Они соревнуются в 11 дисциплинах – от минералогии до магнитометрии.