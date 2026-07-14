В Бавлинском районе РТ обнаружен курган бронзового века

В Бавлинском районе Татарстана выявлен новый археологический памятник – «Одиночный курган 1 у поселка Новозареченск». Объект включён в Перечень выявленных памятников Комитетом РТ по охране культурного наследия. По оценке учёных, насыпь представляет научный интерес как источник по материальной культуре народов, населявших эти земли с эпохи бронзы до средневековья.

Каменно-земляной курган расположен в 400 метрах от русла реки Кандыз, между посёлком Новозареченск и селом Дмитриевка. Высота уплощённой округлой насыпи – полметра, диаметр – 9 метров, поверхность покрыта степной травой. В центре зафиксирована впадина диаметром 2 метра и глубиной 0,3 метра.

На территории памятника запрещена любая хозяйственная деятельность, кроме археологических раскопок. Это не первая находка в районе: в 2024 году специалисты изучали поселение бронзового века «Исергапово-I», а также взяли под охрану курганный могильник.