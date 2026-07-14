Студенты из Татарстана работают рыбообработчиками на Камчатке

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Республика
14 июля 2026  15:16

Этим летом 227 молодых людей из республики трудятся на восьми рыбообрабатывающих заводах Камчатки. Они заняты полным циклом переработки – от разгрузки сырья до фасовки готовой продукции, сообщили в пресс-службе студотрядов РТ.

Сотрудничество с камчатскими предприятиями ведётся с 2018 года – за это время на проекте отработали более двух тысяч студентов, а число заводов-партнёров выросло до восьми. С 2021 года татарстанские отряды выступают организаторами путины «Камчатка», а в 2026-м проект вышел на всероссийский уровень, объединив 175 молодых людей из 11 регионов.

Конкурс на участие достигал трёх человек на место. Всего в летний сезон в путинном направлении по стране задействовано около 5,5 тысячи студентов. За сезон участники движения перерабатывают в среднем более 30 тысяч тонн морепродуктов. Координирует деятельность Минмолодёжи РТ в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

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