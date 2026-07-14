Казанский триатлон 25 и 26 июля впервые пройдет в формате двухдневного фестиваля

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Город
14 июля 2026  15:23

В этом году Казанский триатлон выходит за рамки классического старта – 25 и 26 июля на Кремлёвской набережной развернётся полноценный спортивный фестиваль. Соревнования объединят триатлетов, пловцов, бегунов, детей и семьи.

В первый день участников ждут заплывы на открытой воде (1 и 2 мили), женский забег на 5 км и детские старты для ребят от 3 до 10 лет. Основной день – 26 июля – посвящён триатлону на дистанциях спринт, олимпик и 113, как в личном, так и в командном зачёте.

По словам директора TIMERMAN Вадима Янгирова, организаторы ежегодно развивают событие как большой семейный праздник. В этом году в программу вернулись заплывы и детские забеги, а по просьбам участников добавили отдельный женский старт на 5 км. Для кого-то это шанс установить рекорд, для других – первый опыт, а для многих – просто активные выходные на главной набережной Казани.

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