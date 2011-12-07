В 2018 году Казанский Кремль посетили почти 3 млн туристов

В прошлом году музей-заповедник «Казанский Кремль» посетили более 2,9 млн туристов. Вторым по популярности среди туристов, приехавших в Татарстан, оказался Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Он принял 521 тыс. 420 гостей из России и из-за рубежа.Тройку лидеров по количеству туристов замкнул остров-град Свияжск, который посетили 510 тыс. 853 гостя. Более 505 тыс. туристов в 2018 году побывали в Елабужском государственном музее-заповеднике, а 57 тыс. — в Чистопольском государственном историко-архитектурном и литературном музее-заповеднике.Всего в 2018 году республику посетили 3,4 млн человек, что на 9,6% больше, чем в 2017 году.